‘Fijar tasas de interés no contribuye a la bancarización’

Por su parte, Giorgio Trettenero, secretario general de Felaban, señaló que en otras jurisdicciones donde operan topes a las tasas de interés, los bancos optaron por no prestar a personas y pequeñas y medianas empresas con alto riesgo crediticio o hacerlo a tasas muy superiores en comparación a un escenario sin topes a las tasas de interés, lo cual genera exclusión financiera y motiva a hogares y pequeñas empresas a recurrir a prestamistas informales, que no están regulados por el supervisor.

