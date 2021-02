Fijan para mayo juicio a imputados en caso de estafa a Corprensa

Originalmente estaba programado para el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2019, pero no se celebró porque no se habían practicado unas diligencias judiciales admitidas como pruebas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a solicitud de la defensa.

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales comunicó que el próximo 5 de mayo de 2021 se celebrará el juicio a José Antonio Carrizo, representante legal de la compañía In House Adversiting Inc., y Aida Tejada Garagate, exjefa de cobros de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por la presunta comisión del delito de estafa agravada en perjuicio de esa empresa editorial.

