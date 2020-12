Fijan fecha para nuevo juicio a Martinelli

El Órgano Judicial informó ayer a través de un comunicado que el juicio oral se iniciará el 22 de junio de 2021 a las 9:00 a.m., en la Sala 1 de la Oficina del Primer Distrito Judicial de Panamá. No precisó quiénes son los tres jueces que integrarán el tribunal de juicio.

