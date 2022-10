Figuras públicas y libertad de expresión

Aunque hoy día es de general aceptación, el origen de la doctrina de la real malicia en el continente se remonta a 1964, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos la aplicó por primera vez al favorecer a The New York Times en demanda interpuesta por el entonces comisionado de Alabama L.B. Sullivan. Este se consideró ofendido por un anuncio en el Times en que solicitaban donaciones para defender a Martin Luther King por cargos de perjurio. En Hispanoamérica, Argentina fue el primer país en aplicarlo en el fallo del caso Jorge Antonio Vago v. Ediciones de La Urraca S.A. y otros, el 19 de noviembre de 1991.

