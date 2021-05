Figo y Rufián se enzarzan en twitter a cuenta de las elecciones de Madrid

El exfutbolista no podía faltar en un asunto de vital importancia como los comicios en la Comunidad de Madrid , y dado que Rufián le metió en la terna, él aprovechó para recordarle qué consejerías saldrían en Cataluña en una situación similar. No son nombres casuales: a excepción de Rufián, el resto son políticos independentistas presos o fugados .

La ironía y retranca habitual de Gabriel Rufián en twitter no podía faltar a la hora de hacer previsiones para las elecciones de Madrid del 4M. El diputado por Esquerra Republicana hizo su particular apuesta sobre qué consejeros puede haber en un hipotético gobierno de derechas, y recibió la respuesta de uno de los ‘agraciados’ en la quiniela: Luis Figo .

