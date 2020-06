FIFA pide “sentido común” en muestras de solidaridad a Floyd

El extremo inglés del Borussia Dortmund fue amonestado el domingo por retirarse la camiseta y mostrar otra con la leyenda “justicia para George Floyd”. Su compañero Achraf Hakimi mostró el mismo mensaje después de anotar un gol, pero no vio la tarjeta amarilla, porque no se sacó por completo la camiseta de juego.

“La FIFA entiende plenamente la magnitud y las preocupaciones expresadas por muchos futbolistas tras las trágicas circunstancias del caso de George Floyd”, dijo el órgano rector en un comunicado a The Associated Press.

