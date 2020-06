FIFA mantiene enero-febrero como fecha del Mundial U20 femenino

Si bien, en la nota enviada por la FIFA se nos comunica que las fechas del 20 de enero al 6 de febrero de 2021, a priori, se mantienen, la FIFA ha dejado claro que es consciente de que podría modificarse la fecha preestablecida en caso que las condiciones sanitarias no permitan la organización del torneo en las fechas mencionadas, asimismo que continuará evaluando, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impacto del COVID-19 en el mundo. Por último, solicita a la FEPAFUT, en coordinación con el Gobierno de la República, que le comunique si reitera o no la organización del torneo en territorio panameño, en caso tal la fecha no se vuelva a modificar.

You May Also Like