Fiesta en Veraguas, evento del que casi nadie quiere hablar

También existe el Decreto Ejecutivo No. 645, de 7 de mayo del 2021, que lleva las firmas del presidente Cortizo y del ministro de Salud, en el que se autoriza la realización de seminarios, capacitaciones y conferencias, etc. en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Panamá Oeste con presencia de hasta un máximo de 25% de capacidad, pero no autoriza eventos sociales privados.

A su vez, este periódico contactó a otro de los artistas contratados para el evento, el acordeonista Osvaldo Ayala. Consultado sobre su participación en el cumpleaños como artista, afirmó desconocer sobre el tema. “Perdone, ¿de qué me está hablando?”, preguntó a La Prensa, y acto seguido colgó y no volvió a responder las llamadas de este medio.

La Prensa le preguntó que si ese no era un evento organizado, por qué estaban dos conjuntos típicos en esa celebración. No hubo más respuestas de Zuelta Madriz.

La Prensa contactó a Zuleta Madriz. Dijo “..me tienes enredada. Carece de veracidad la formulación de tu pregunta xq eso no era un EVENTO ORGANIZADO [ sic ], fue una fiesta familiar en una Finca privada al aire libre, en donde no había más de treinta personas…”.

Sandra Sandoval , contactada por este medio, confirmó que fue contratada para este evento, celebrado el pasado sábado, pero no dio detalles. “Yo no estoy autorizada a dar entrevistas de eso. Debería preguntar a la cumpleañera, que fue la que nos contrató”, dijo la artista.

