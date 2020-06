Fiebre, dolor, convulsiones… ¿Cuándo hay que ir con los niños a Urgencias sin demora?

Seguramente el signo de alarma al que más atención prestan los padres sea la fiebre. En este caso, el doctor Sancho destaca como preocupante cuando es muy elevada, que venga acompañada de malestar general o presencia de petequias (lesiones en la piel de coloración violácea que no desaparecen al separar los bordes de la piel que las rodea), se prolongue durante más de 72 horas sin causa aparente o no ceda con antitérmicos.

Poco a poco la ciudadanía comienza a perder el miedo a salir de sus casas, lo que ha supuesto un alivio después de semanas de confinamiento, sobre todo para aquellos que tienen hijos. Pero seguramente lo que a muchos les sigue dando respeto entrar en espacios cerrados que no sean sus casas. Acudir a comercios, donde resulta complicado mantener la distancia de seguridad; o al hospital a una consulta o prueba pendiente o por un problema urgente, para evitar posibles contagios en caso de coincidir con pacientes con coronavirus. Pero los hospitales llevan trabajando desde hace semanas en la adopción de rigurosas medidas de desinfección y tienen circuitos perfectamente diferenciados para minimizar riesgos. “Hay problemas que requieren una atención urgente y no debemos tener dudas a la hora de ir al hospital, esperar puede ser mucho peor”, advierte el doctor Luis Sancho, jefe del #Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Sur en Alcorcón (Madrid), que precisamente acaba de obtener el sello de Protocolo Seguro frente a la Covid-19 emitido por Applus+.

