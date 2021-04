Fidel Escobar: “Hay que estar tranquilos, estoy seguro que saldremos de abajo”

“Tuve varias ofertas, pero lo que me determinó a firmar por el Alcorcón fue el gran interés que mostró el club y el director deportivo Emilio Vega. Fue el club que más serio se mostró y no tuve ninguna duda. Confiaron en mí, me abrieron la puerta de su casa y estoy muy feliz de estar aquí y dejar todo por el equipo”, dijo Fidel Escobar, en una entrevista difundida por el club.

You May Also Like