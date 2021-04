Fichajes Cruz Azul | El club escuchará ofertas por Orbelin Pineda

Además, y siempre y según esta información, en caso de no renovar y no finiquitar su salida por medio de una venta, varios equipos del torneo local estarían tras los pasos de Pineda. Monterrey, Tigres y Chivas son los tres conjuntos más interesado en llevarse al talentoso futbolista.

Y es que Orbelin termina contrato con los cementeros en diciembre de este año y aún las negociaciones para una renovación están en punto muerto. El jugador ha puesto una serie de exigencias económicas que desde el club no están en la labor de cumplir: El Maguito aspira a ser el mejor pago del equipo, y la situación económica de Cruz Azul no está para asumir un coste de ese tipo.

