Ficción y realidad | Opinión de Cristina García Ramos

La prensa inglesa, sobre todo los tabloides sensacionalistas, acostumbra a tratar sin muchos miramientos a la familia real y no duda en destapar escándalos y sacar a la luz informaciones comprometidas para sus miembros. En televisión es menos frecuente , pero esta vez los responsables de The Crown han tenido que defenderse de acusaciones alegando que la serie es una dramatización ficticia.

Así ha sido en las temporadas anteriores de esta serie en las que el prestigio se unía a los altos índices de audiencia, algo que no siempre resulta fácil de alcanzar. Esta vez, no. Empezando por los actores y el desacertado casting.

Contra todo pronóstico, y bien que lo lamento, porque esperaba su estreno con impaciencia, no he conseguido engancharme a la última temporada de The Crown.

