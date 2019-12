Fiat Chrysler y Peugeot anunciarán fusión el miércoles

Tavares, quien solía dirigir a Nissan en el continente americano y conoce bien el mercado estadounidense, no dudará en descontinuar modelos y marcas no redituables. Se le acredita el resurgimiento de Opel y Vauxhall en Europa, dos marcas que solían perder mucho dinero y que fueron adquiridas por PSA hace dos años.

El gobierno francés continúa preocupado sobre los recortes de empleo posteriores a cualquier acuerdo, debido a que existe una considerable superposición entre los vehículos pequeños de Fiat y la línea de producción de Peugeot. Pese a ello, no ha expresado oposición a la fusión entre FCA y PSA. Ambas compañías han prometido que no cerrarán plantas.

You May Also Like