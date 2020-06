Fiasco del Ojo de Halcón en primer partido de la Premier

“Creo que el portero estaba metido en la grada Holte End cuando lo atrapó o lo llevó hasta atrás”, dijo el técnico del Sheffield United Chris Wilder, refiriéndose a la gigantesca tribuna en el Villa Park. “Mi problema es la frustración. Siete cámaras no lo vieron —la liga más tecnológica del mundo— todo lo que vemos en todos los ángulos y no ha visto el gol. Es decepcionante desde nuestro punto de vista”.

En esta ocasión no fue una decisión por el videoarbitraje lo que provocó revuelo. En cambio fue la siempre confiable tecnología de la línea de gol, que no funcionó durante el primer partido después de 100 días de suspensión por el coronavirus.

You May Also Like