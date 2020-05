¿Fianeth Corro reinará por dos años?

Corro destacó además que este asunto aún no se ha decidido, pues tienen que esperar a que el tema avance un poco más para poder tomar una mejor decisión. “Y por supuesto hacer la asamblea de socios de Calle Arriba, quienes van a tener gran incidencia en lo que decida la tuna, si salir o no al Parque Porras en 2021 , siempre y cuando se haga el Carnaval”, mencionó la soberana.

“Bueno, eso todavía no se sabe. Evidentemente si la pandemia se extiende o no se encuentra un tratamiento definitivo o una vacuna probablemente no hay carnavales en 2021”, explicó.

