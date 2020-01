Festival de la Mejorana escoge como reina a candidata que fue objetada

En tanto, que el artículo No. 42 señala que el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana se reserva el derecho de tomar las decisiones para garantizar la celebración del reinado o resolver cualquier asunto no previsto en el reglamento.

No obstante, indicó que amparándose en los artículos No. 41 y 42 del reglamento se escogió a Martínez.

You May Also Like