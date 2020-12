Festival de Cine de Sundance anuncia programa, ‘on line’

El reconocido Festival de Cine de Sundance reveló su programa, el primero de su tipo en presentar películas realizadas en la pandemia y que evocan esta crisis de salud sin precedentes.

Para adaptarse a las restricciones ligadas a la era del nuevo coronavirus, Sundance se celebrará este año en línea entre el 28 de enero y el 3 de febrero, y a través de proyecciones en autocines y pequeños cines independientes, de California a Nueva York y pasando por las montañas del estado de Utah, donde se celebra el evento. Suman 72 los largometrajes que serán exhibidos.

Entre los estrenos más esperados está Life in a Day 2020, secuela del documental de 2011 de Ridley Scott y Kevin Macdonald para pintar El retrato global de la vida en nuestro planeta. La película usa miles de imágenes filmadas por el público en un día de julio, en el clímax de la pandemia.

Los realizadores han recibido unas 300 mil contribuciones y “estas ventanas a sus vidas son verdaderamente extraordinarias”, dijo Kim Yutani, directora de la programación del festival, quien acotó que el proyecto es “una gran empresa”.

Sundance también presentará In the Earth (En la Tierra), una película de terror sobre un virus filmado durante dos semanas en agosto pasado por Ben Wheatley, así como el documental In the Same Breath (En el mismo respiro), que pretende explorar los intentos del gobierno chino de “transformar el encubrimiento de la pandemia en la ciudad de Wuhan en un triunfo del Partido Comunista”.