Festival de Cine de Londres vuelve a las salas, tras pandemia

Se proyectará también Belfast , una autobiográfica de Kenneth Branagh; Spencer , con Kristen Stewart; El poder del perro , con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst; King Richard , protagonizada por Will Smith como el padre de las tenistas Venus y Serena Williams; y The French Dispatch , una comedia que rinde homenaje al periodismo y las revistas literarias, con Timothée Chalamet y Bill Murray.

Una de las más esperadas es The Harder They Fall , dirigido para Netflix por el londinense Jeymes Samuel con un reparto mayoritariamente negro, encabezado por el británico Idris Elba.

El Festival de Cine de Londres, realizado en línea el año pasado debido a la pandemia, vuelve a las salas este octubre con el estreno mundial de The Harder They Fall , western coproducido por el rapero Jay-Z, anunciaron ayer los organizadores.

