Festival boxístico de Panamá se transmitirá a toda Latinoamérica

Concepción (38–8, 27 KOs), de 34 años de edad, viene de ganar su último combate en Boquete, Chiriquí, por nocaut en cuatro asaltos. En esta edición del KO a las Drogas espera repetir sus grandes momentos. “Siempre se pregunta por qué en Panamá ya no tenemos tantos campeones, y es porque los boxeadores no tienen tantas oportunidades, pero ahora las van a tener y en casa”, explicó Espiño.

