Festejos por el día de ‘Star Wars’ son tendencia en las redes sociales

Desde hace más de 40 años los fanáticos de la saga de Star Wars recuerdan el universo creado por el director, escritor y productor George Lucas.

La celebración del Día de Star Wars el 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciarlo en inglés. 4 de mayo se pronuncia en inglés “May the fourth”, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you” o en español “que la fuerza te acompañe”.

Este 4 de mayo la celebración llega en medio de una pandemia, por ello los eventos multitudinarios han quedado relegados a segundo plano.

Star Wars Day se conmemora en Twitter con un dibujo en el que han participado artistas de todo el mundo. Refleja los personas de la década del setenta y los que acompañan ahora a los fanáticos, no en el cine, sino en videojuegos y en las transmisiones por streaming.

Además los temas relacionados al día, a las series, películas y personajes son tendencia mundial en redes como Twitter y Facebook.

Sin olvidar que más de uno recibió este mañana en su WhatsApp o Telegram el mensaje: “que la fuerza te acompañe”.

Los expertos en cultura popular y cine recuerdan que la sala cinematográfica se ha convertido “en un fenómeno de masas y en un mito cultural a lo largo de los años”.

Un ejemplo de ello es la frase: “Yo soy tu padre” pronunciada por el personaje Darth Vader mientras luchaba con Luke Skywalker en la cinta El imperio contraataca.