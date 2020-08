Fersanx, el chico que saca risas imitando audios en TikTok

Sus videos arrancan carcajadas y se comparten de WhatsApp en WhatsApp. Parece no tener pudor cuando de imitar audios se trata. Su talento es natural y en pocos meses, el joven panameño, Fernando Sánchez ha alcanzado los más de 80 mil seguidores en la popular aplicación TikTok y casi 30 mil en Instagram. Pero, ¿qué tiene Fersanx (nombre que usa para identificarse en sus redes) que a muchos les causa tanta gracia?

El polifacético veinteañero, amante de las artes, cuya fama está subiendo como espuma en Panamá, se describe como una persona extrovertida, pero prudente, soñadora, trabajadora y luchadora. Fersanx es bailarín profesional, instructor de cardio y antes de la pandemia se desempeñaba en el área de las finanzas.

Fue durante el mes de abril cuando empezó a grabar videos para redes sociales. Él asegura que siempre le ha gustado imitar a las personas: profesores, familia, incluso jefes. “Es algo que siempre ha estado en mí y que ahora la gente se ha dado cuenta por el tema de los TikTok”, narra.

Primero fue entrenador de cardio y luego se interesó por la danza de manera profesional y dentro de esa rama ha participado en obras de teatro y musicales. Sobre la experiencia en TikTok -esa aplicación que ha logrado más de 800 millones de usuarios en todo el mundo- Fersanx reconoce sentirse impresionado con la cantidad de personas que gozan con sus cómicas imitaciones de audios de WhatsApp.

Su familia y amistades lo apoyan, pero “como es algo normal en mí (el imitar) no lo ven como algo novedoso, pero, dice que “ahí la tripeamos”.

La escenografía es lo de menos

Lo mejor de cada grabación es que no requiere de una gran escenografía, solo basta con tener su celular, una buena nota de voz y listo. Fersanx procura ser espontáneo, sin embargo, sí se enfoca en que el lip sync (la sincronía entre el movimiento labial y vocal) y las expresiones, vayan acorde con el audio o nota de voz.

“Los videos los hago por hobby (pasatiempo), cuando no tengo nada que hacer me pongo a grabar y como sé que a la gente le gusta, entonces es algo de parte y parte”.

De hecho, son sus propios seguidores quienes le envían notas de voz graciosas para que él las interprete. Algunos audios son subidos de tono, pero sin entrar en lo vulgar, Fernando las escoge, las estudia y el resto se da con naturalidad, pues su idea es divertir a los seguidores y claro, a quienes no lo siguen también.

Sueños

Trabajar en televisión es el sueño de Fersanx, quien asegura que siempre ha tenido la idea de salir en pantalla. Él tiene fe en que logrará ser presentador de algún programa, así que tiene las puertas abiertas para considerar alguna propuesta que surja.

No todo es risa

¿Qué le gustaría a Fersanx que la gente sepa de él?

“Que soy humano, no siempre soy gracioso ni payaso, al contrario, a veces soy muy amargado y gruñón. Tengo mis días en los que no quiero saber de nada como también en los que estoy super contento, no es que sea bipolar, pero como todos tenemos problemas y a veces esos problemas nos invaden, pero quiero que la gente sepa que no siempre Fernando es risa y risa y gracia… Soy humano y tengo mis cosas…”