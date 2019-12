Ferrufino señala a dos de sus excolaboradores

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, le preguntó que si el ministerio a su cargo había hecho varias cotizaciones antes de concretar el alquiler y Ferrufino contestó: “En lo que comunicaban [los encargados de los programas sociales] no me hablaban de cotizaciones, sino de acercamientos con diferentes compañías para hacer evaluaciones”.

Admitió, además, que intervino para agilizar pagos a favor de la mencionada empresa: “En alguna ocasión se mandó una nota [al PAN] para que agilizaran algunos pagos, ya que la empresa quería retirarse porque no le pagaban a tiempo y si no me equivoco, eran por cuatro pagos que se les debía”, añadió.

You May Also Like