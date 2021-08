Ferrufino irá a juicio por uno de sus casos judiciales

En ese artículo se establece que la acción penal prescribe en un término de 6 años para los delitos con pena de prisión que no superan los 6 años. En consecuencia, Marquínez fijó para el próximo 2 de septiembre la fecha de juicio. Y en caso de que por alguna razón ese día no se pueda celebrar la audiencia, se estableció el 21 de octubre como fecha alterna.

You May Also Like