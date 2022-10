“Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que no era legal”

Además, recordó el acuerdo confidencial que alcanzó la FIA para cerrar una investigación: “Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que todos sabían que no era legal, y no pasó nada. Se quedaron esas dos victorias. Imagina que hubieran ganado el Mundial con ese motor”. Pero, afirma que confía “en la gente que tiene el poder”, y que él “solo soy un piloto.”

“Todos los campeones han ido sobre las zonas grises. No recuerdo un equipo campeón que no haya explotado algún elemento que haya sorprendido a otros equipos . Brawn GP, Red Bull 2012, el dominio de Mercedes…”, indicó Alonso.

Fernando Alonso habló en rueda de prensa en el GP de Estados Unidos y dio su punto de vista sobre el techo presupuestario: “Sinceramente, no sé. Todos esperamos para tener más información sobre lo que sucedió. Confiamos en la FIA, en cualquier decisión que tomen, pero no tenemos suficiente información para conformar una opinión . Esto siempre ha sido parte de la Fórmula 1″.

