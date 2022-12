Fernando Santos: ‘No me gustó nada el gesto de Cristiano’

Fernando Santos, seleccionador portugués, reconoció este lunes que no le gustó “nada” el gesto de Cristiano Ronaldo al término del último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur, aunque explicó que el tema ya está zanjado y el atacante está disponible para el duelo de los octavos de final contra Suiza.

”Primero, en la entrevista flash, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”, explicó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar.

No ha hablado con Cristiano Ronaldo sobre su posible fichaje por el Al-Nassr saudí, que ya da como cerrado el diario Marca por las dos próximas temporadas y media, a partir del 1 de enero.

”Ni siquiera lo sabía. Es una decisión suya, pero ahora está centrado en el Mundial y en ayudar al equipo. De eso es lo que hablamos. Tenemos un partido muy complicado, entre dos equipos fuertes”, declaró Santos, que apeló a la “concentración” de su equipo para poder ganar a Suiza, tras la derrota sufrida en la última jornada ante Corea del Sur (2-1).

¿Quién es su favorito para ganar el Mundial quitando a Portugal? “Portugal”, contestó el seleccionador, que avisó del potencial de Suiza: “Es un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras. Espero una Suiza así”.

