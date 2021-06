Fernando Alonso ya marca terreno sobre Esteban Ocon y Carlos Sainz aspira a volver a la zona noble

Hay que bajar cuatro posiciones más en la parrilla para ver a Fernando Alonso , 9º, que está cuajando uno de sus mejores fines de semana en conjunto desde que regresó a la Fórmula 1. No tanto por el resultado, sino por las sensaciones . El piloto asturiano confesaba después que se siente más cómodo cada vez con el Alpine, lo que en el fondo no es buena noticia para Esteban Ocon .

You May Also Like