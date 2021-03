Fernando Alonso y un regreso que nadie exigía pero todos añoraban

Este año no ganará , salvo una carrera loca (Pierre Gasly lo demostró en Monza 2020) y una buena dosis de suerte, pero sí pondrá las bases del próximo proyecto. Seguirá necesitando de la fortuna, pero no esperará sólo eso: el trabajo , incansable y casi obsesivo, sobre el que ha pivotado toda su carrera deportiva y los redaños que le han hecho levantarse una y otra vez ante las adversidades (ni romperse la cara le ha frenado) son buenos argumentos para creer que, esta vez sí, lo mejor para Alonso está por llegar .

Alonso se fue en 2018 por dos motivos. El primero y fundamental era intentar conquistar y saborear victorias en otras categorías. Le Mans, Daytona, Indy, Sebring… circuitos donde los monoplazas no acudían y que a él le fascinaban. Clavó su pica en todos ellos menos en el óvalo de las 500 millas, y ese es su gran objetivo a futuro. El Dakar fue un extra añadido para demostrar que no está hecho en el mismo molde que el resto.

Fernando Alonso vuelve a Renault (ahora renombrado Alpine) y parece que no han pasado dos años y medio desde su última vez. Sin necesidad de demostrar nada en la Fórmula 1, el asturiano sigue empeñado en reivindicar que no es un piloto al uso y que sólo unos pocos son capaces de irse y volver con el mismo hambre, las mismas ganas y la misma intensidad con la que vivieron sus años de gloria.

