Fernando Alonso se ve con 43 años aún dando guerra en la Fórmula 1 y recuerda que Hamilton “nunca fue invencible”

Fernando Alonso cumplirá 40 años el próximo 28 de julio, una edad en la que casi dobla a algunos de los pilotos recién llegados a la competición. A su propio compañero, Esteban Ocon, le saca 15 pero la conexión entre ambos es muy buena. Tanto, que para el español no habrá problema en seguir dándole batalla las próximas temporadas con Alpine.





“Estaré aquí (en 2024), seguramente… Como compañero de él”, afirma en una entrevista en el diario AS. Alonso se siente fuerte y ello le invita a pensar que la renovación del galo no es más que la continuidad lógica de un proyecto en el que está muy involucrado.

La motivación no se ha perdido, pese a que ahora no está en un coche que parta como ganador. “Cada vez que me bajo la visera y salgo el domingo, pienso que puede ser el domingo que gano. Incluso ahora, que sé que sería imposible, salgo con esa mentalidad. El año que viene, en 2022, si todo se une un poco y está más apretado, quizás podemos soñar más. Igual no. Y si no fuese así, tampoco sería una decepción, e intentaría mejorar y evolucionar para 2023″, afirma.





El que ya no gana como antes es su viejo rival Lewis Hamilton, del que Alonso recuerda que “nunca fue invencible”. “Antes tenía que ganar al compañero y ahora tiene que ganar a otro coche que a veces será más rápido, otras veces más lento. Los dos están a un nivel altísimo. Cuando el Mercedes va un poco mejor en un fin de semana, Verstappen aun así hace algo fuera de lo normal para estar en la pelea. Y cuando Red Bull está un poco mejor, Hamilton saca algo de la chistera y está peleando. Los dos han subido el nivel y eso es interesante”, analiza Alonso, que se muestra encantado de que haya batalla.

“Después de años de monotonía de Mercedes, que sólo luchaba Hamilton contra Bottas hasta mitad de año y luego ya se acababa, tener ahora dos rivales fuertes es una cosa buena para el deporte. Para ellos, un poco más estresante. Para los que no están ahí, un poco más divertido”, bromea.