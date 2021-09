Fernando Alonso rechazó una oferta de Aston Martin para sustituir a Sebastian Vettel en 2022

“Tenemos un contrato de un año más otro, que estipula ciertas fechas en las que tenemos que decidir. Aún no se ha cumplido el plazo”, explicó el jefe del equipo, Otmar Szafnauer . “Hay una ventana de tiempo en la que queremos sentarnos. Eso no está muy lejos. Nos gusta Sebastian y él nos quiere. Ahora tenemos que hablar sobre cómo debería ir el año que viene”, relató.

