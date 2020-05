Alonso, que correrá de verdad en dicho óvalo dentro de tres meses exactos, siempre que la situación global siga mejorando, no se mostró muy dispuesto a participar en iniciativas virtuales, pero una vez que lo ha hecho ha mostrado que sus habilidades con la videoconsol a no tienen mucho que envidiar a las reales, ya que venció dos carreras de 20 minutos junto a eminencias de la talla de Emerson Fittipaldi o Mario Andretti , además de otros viejos rockeros como Juan Pablo Montoya , Dario Franchitti , Peter Solberg , Tom Coronel , Andy Priaulx , Emanuele Pirr o, o el español Oriol Serviá .

Hace solo una semana que Alonso sufrió un caótico debut virtual en el circuito de Zandvoort, pero ya le ha tomado el pulso tal y como se vio en la prueba de Indianápolis del The Race All-Star Series, una competición organizada por The Race, un medio recién creado, que está dividida en tres clases : la de los pilotos en activo (ProCup), la de los usuarios habituales de simracing (SimMasters) y el Legends Trophy.

