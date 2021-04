Fernando Alonso da un corto paso adelante y Carlos Sainz presenta su candidatura al podio en Imola

Para el asturiano no fue un día incómodo, o no tanto como en Bahréin. En la recta final de la primera sesión logró el séptimo crono, un 1:17.457, tiempo que bajó después (como todos) hasta el 1:16.835 con el que finalizó la jornada con el 13º puesto final. Que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque un detalle invita al optimismo: no abrió el DRS en toda la sesión , lo que hace pensar que podrá tener alguna décima más de margen de mejoría.

Fernando Alonso confirmó las previsiones de que, con bajas temperaturas, iba a ir algo mejor de lo visto en Bahréin. La primera jornada del GP del Made in Italy y de la Emilia Romaña (nombre oficial de la carrera) acabó con Valtteri Bottas primero, seguido de Lewis Hamilton al frente en las dos primeras sesiones, pero con Max Verstappen tercero por la mañana y Pierre Gasly por la tarde. Más atrás, aunque no tanto como en la primera carrera, Alonso: 7º en la FP1 y 13º en la FP2.

