Fernando Alonso correrá toda la temporada 2021 de F1 con dos placas de titanio en la boca

“He entrenado bien en las últimas dos o tres semanas, he estado en el simulador y los preparativos no se han visto afectados salvo por algunos eventos de márketing de los que me libré”, confesó, satisfecho, el español.

Aunque Fernando Alonso se encuentra en perfectas condiciones y el accidente de bicicleta en Lugano se quedó en un tremendo susto, eso no significa que no haya tenido consecuencias.

