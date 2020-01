Fernando Alonso, cerca de cerrar su acuerdo con Andretti para volver a las 500 millas de Indianápolis

Una vez finalizado el Dakar, el gran reto de Fernando Alonso para 2020 es su tercer asalto a las 500 millas de Indianápolis. El piloto asturiano tiene la espina de no lograrlo ni en 2017 ni mucho menos en 2019, cuando ni siquiera se clasificó por una concatenación de errores de McLaren, un equipo del que ya se ha desvinculado del todo.

Las negociaciones de Alonso durante todo el tiempo que ha estado trabajando para el regreso al ‘brickyard’ se han movido hacia el acuerdo con Andretti Autosport, el equipo con el que compitió en 2017. La experiencia, profesionalidad y sobre todo competitividad de la estructura que comanda Michael Andretti, hijo del legendario Mario y expiloto de F1 (con una carrera bastante pobre en el Gran Circo), le han convencido.

No obstante, el acuerdo no está cerrado del todo. Quedan flecos económicos, y no son pequeños, por zanjar. El principal es el monetario. Andretti ya cuenta con cinco pilotos con sus respectivos patrocinadores, a saber: Colton Herta, Alexander Rossi, Marco Andretti (hijo de Michael), Zach Veach y Ryan Hunter-Reay. En 2017, Alonso no llegó solo, sino con el aporte monetario que llevaba McLaren. Ahora, el asturiano necesitará un patrocinador personal… o aportar el dinero él mismo.

El coste aproximado de cada coche en las 500 millas de Indianápolis es de un millón de dólares, entre personal, motores, logística y demás. Andretti está dispuesto a poner su equipo, pero el coste extra corre a cargo del piloto o de su patrocinador. Si Alonso no encuentra una empresa dispuesta a aportar un dinero, lo hará de su propio bolsillo, bajo la marca ‘Kimoa’, su línea de ropa surfera con la que ya ha competido tanto en F1, como en el WEC y en el Dakar.

Aunque no era su primera intención, Alonso ha aceptado volver a competir con un motor Honda. La matriz de Tokio no es quien aporta directamente los propulsores en la IndyCar, sino su estructura de Estados Unidos, pero ante la imposibilidad de competir con Penske (que monta Chevrolet), dejaba a Andretti como única alternativa seria, pese a la presencia del fabricante japonés.

Las 500 millas de Indianápolis 2020 se disputarán el 26 de mayo, pero desde el mes antes habrá entrenamientos y diversas pruebas.