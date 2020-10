Fernando Alonso aclara sus opciones de competir en algún Gran Premio de 2020

Eso no significa que Alonso no vuelva a subirse a un Fórmula 1 este año. De hecho, Renault ha confirmado que el español hará un test en Bahréin la próxima semana con el RS18 , el monoplaza de hace dos temporadas, que fue además el que llevó Carlos Sainz en su única campaña completa con el equipo galo.

Salvo imprevisto, Alonso no se volverá a subir al RS20 de Renault , que ya estrenó en un filming day, este año. De hecho, si por él fuese, no se subiría, aunque está disponible en caso de urgencia. Como ha ocurrido en Racing Point, que ha tirado de Nico Hulkenberg por los positivos de Sergio Pérez y Lance Stroll, él está en condiciones de subirse… aunque eso significaría que ha pasado algo malo.

You May Also Like