Feria del Libro en septiembre, Arco en julio o los Goya en marzo

Las salas de cine también están viendo cómo los estrenos ‘blockbuster’ no están llegando a la gran pantalla, lo que unido a las restricciones de horario y aforo, llevan al sector a una situación límite. “Ahora mismo es una situación particular, pero se va a recuperar el ritmo de estrenos seguro: la pregunta es cuándo”, ha explicado el portavoz de FECE, Borja de Benito.

