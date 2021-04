Feras Antoon: Un incendio destruye la mansión de uno de los dueños de Pornhub | Sociedad

Feras Antoon es un empresario rodeado de misterios y renuente a conceder entrevistas. Sin embargo, tanto su nombre como el de MindGeek (la compañía que dirige) han aparecido con frecuencia en medios de todo el mundo desde finales del año pasado. El 4 de diciembre, el periodista Nicholas Kristof publicó un artículo en The New York Times señalando que Pornhub —propiedad de MindGeek— alojaba imágenes de presunta explotación y agresión sexual y pornografía infantil. Kristof entrevistó a algunas personas que aseguraron que la plataforma se beneficiaba de estos contenidos ilegales y que no los había eliminado pese a repetidas peticiones. Pornhub contó en promedio con 3.400 millones de visitas mensuales en 2020.

