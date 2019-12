Fepaba, en mora y con facturas incongruentes

Hay un denominador común en, al menos, cuatro informes económicos de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) entregados al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Se trata de la constante morosidad en el sustento de sus gastos y el pago de insumos con posibles sobreprecios.

A ello hay que añadir la carencia de detalles en facturas y actas de entrega de insumos, así como el hecho de que los proveedores no importaron los artículos que le vendieron a la Fepaba.

Se corroboraron estos hechos en documentos que sustentan los gastos de cuatro cheques que le entregó Pandeportes a la Fepaba, la segunda federación con más subsidios –con $5 millones–, antecedida por la Federación Panameña de Béisbol. Parte de esos fondos fueron gestionados por el diputado oficialista Adolfo Valderrama, amigo del presidente de la Fepaba, Jair Peralta.

Este medio solicitó a la Fepaba los mismos detalles del uso de estos fondos y, pese a que Peralta prometió entregarlos, no lo hizo. Fue Pandeportes la que los entregó.

Facturas en blanco

Para las ligas provinciales, Pandeportes emitió un cheque de $137 mil 775, en abril de 2016, a favor de la Fepaba.

En una entrevista anterior, Eduardo Leottau –expresidente de la liga de baloncesto de Colón– indicó que a todos los presidentes de ligas del interior les entregaron 50 balones y 6 juegos de uniformes. Esto implicaría un gasto menor a $30 mil. Pero es imposible saber qué se compró y qué se entregó. Las facturas de Supply and Sports que sustentan el informe de esos fondos solo indican el monto de la compra, pero no lo adquirido. Aun así, fue aprobado por la Contraloría y Pandeportes.

Peralta, reelecto presidente de la Fepaba el pasado 22 de marzo para el periodo 2019-2022, mencionó que con ese dinero se hicieron ligas, se entregaron balones, pero no recordaba con precisión dicha compra.

Polémico proveedor

Según carta firmada por Peralta al hoy exdirector de Pandeportes Roberto Bob Arango, con esos fondos se habrían comprado “uniformes deportivos, balones, tableros electrónicos, silbatos, aros, tableros de fibra de vidrio, etc.”. Aunque inicialmente era para arreglar canchas en la ciudad de Panamá e implementos.

Lo curioso es que en el interior –salvo en Chiriquí y Colón– no se juega baloncesto, indicó el presidente de la Asociación Panameña de Entrenadores de Baloncesto, Vicente Duncan. Además, las canchas en el interior no tienen infraestructura básica, mucho menos para albergar tableros electrónicos o de fibra de vidrio.

Para cuando se produjo la venta –en 2016– su proveedor no importó ni tableros electrónicos ni aros, solo ropa deportiva y balones. En 2015 importó, en dos ocasiones, balones; y en 2014 no importó. Lo mismo ocurrió con los tableros y aros para San Miguelito, pagados por la Fepaba a Dutary Sport.

Supply and Sport –ubicado en Plaza El Faro, en Tocumen, al que este medio intentó contactar en múltiples visitas en horas laborales– tenía su local cerrado permanentemente. Este comercio es el mismo al que las ligas provinciales de béisbol de Colón y Los Santos le compraron insumos, pero que atletas y entrenadores no recuerdan haber visto.

Los directivos de esta empresa están investigados por el escándalo del extinto Programa de Ayuda Nacional en el pasado gobierno.

Según el equipo de Auditoría Interna de Pandeportes, la Fepaba violó procedimientos administrativos y fiscales “para el control de aportes”.

Un informe de subsanación –fechado el 19 de abril de 2016– menciona que “falta documentación y hay inconsistencias”. Además, que el expediente estaba incompleto. No obstante, el cheque ya había sido pagado.

Otro detalle es que, al 12 de abril de 2016, la Fepaba debía el sustento de otros cuatro informes de fondos recibidos de Pandeportes, según la Oficina de Auditoría Interna de Pandeportes.

En tanto, la oficina de Contraloría en Pandeportes dio cuenta de que esta federación también estaba en mora –para diciembre de 2015– de ocho informes por pagos que sumaban más de medio millón de dólares.

Según normas de Pandeportes, estas organizaciones deben sustentar sus gastos en un informe a los 15 días de culminar su actividad.

El informe de Veraguas

Una de las ligas que se beneficiaría de este cheque sería la de Veraguas. Abordado su presidente, Omar Sánchez, sobre los implementos recibidos, dijo que fueron “muchos”, sin entrar en detalles.

Sin embargo, Duncan acudió a la provincia para efectuar clínicas de baloncesto en noviembre pasado y dijo no encontrar nada, pese a que, además de este cheque, salió otro, de casi $50 mil, en noviembre de 2015, exclusivo para La Mesa y Las Palmas, donde no se practica el baloncesto.

Al igual que en anteriores ocasiones, el informe menciona que la Fepaba incumplió con la entrega del sustento de los gastos a los 15 días de efectuada la actividad, pues el cheque se recibió en noviembre de 2015 y el reporte lo entregaron en agosto de 2016.

El informe se sustenta con tres facturas fiscales de 2016 que suman unos $46 mil dólares, y una cotización por casi $11 mil, para un total de $57 mil, pero, según la Fepaba, gastaron $51 mil.

Se pagaron 200 balones, marca Keuka, a Supply and Sports –representante exclusivo, según las comunicaciones de la empresa– en $25 y $37 cada uno.

¿Sobreprecio?

Balones de otras marcas en AliBaba.com, el reconocido portal de compras por internet de China, cuestan entre $3 y $8 (por un mínimo de 500 piezas) y $9, si la compra es menor. A su vez, 100 balones Molten –aprobado por la Federación Internacional de Baloncesto– cuestan entre $6 y $7 (ver fotos).

La Fepaba pagó dos tableros de vidrio por casi $2 mil. También dos aros en $539 cada uno, cuando el mismo producto y marca se vende en Amazon en $175 o $200 o $300 (el precio varía según la cantidad). Y como se mencionó, la empresa no importó ni aros ni tableros.

Dutary Sport –otro proveedor de la Fepaba– vendió 36 balones a $25 cada uno, y 10 aros de baloncesto con tablero en $211 cada uno. En Alibaba.com hay de $45, precio que puede disminuir según la cantidad a comprar. Esta empresa no importó un solo aro ni balones de 2014 a 2016. La otra factura, por $15 mil de Supply and Sports, no detalla producto alguno.

Para Darién

Otro informe que sustenta un cheque de $50 mil para implementos y arreglos de canchas en Sambú y Chepigana (Darién), tampoco cumplió con la entrega del informe de gastos a tiempo.

Los gastos de este cheque se sustentaron con tres facturas: una de Supply and Sports, de $15 mil –sin detalles de la compra–; otro de Sitco, S.A., ubicada en la misma dirección de Supply & Sports, y liderada por directivos de Supply, por $30 mil, cuyo detalle expresa que las reparaciones se harían en “Río Abajo”; y otra de $25 mil de un comercio en Pacora por materiales de construcción. La suma de las tres facturas es de $70 mil, $20 mil por encima del monto del cheque.

En Chepigana no hay ligas, y en Sambú, el presidente de la liga recreativa negó haber recibido un solo balón.

Valderrama se aparta legalmente de la LPB

La Liga Profesional de Baloncesto, S.A. (LPB), sociedad que presidía el diputado oficialista Adolfo Valderrama, fue disuelta luego de que este medio publicó evidencias de irregularidades en el uso de fondos entregados a la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), en parte gestionados con el apoyo del mencionado diputado.

Se trata de la única sociedad existente en el Registro Público –creada en 2015– que representó a la LPB. La disolución se inscribió el 13 de marzo pasado, tras una reunión en enero, liderada por Valderrama, su presidente, revela la escritura No. 6331.

También se canceló en marzo su aviso de operación.

Se trata de acciones informadas por el diputado, a solicitud de La Prensa, quien prometió facilitar evidencias que demostrarían que la sociedad nunca operó. Valderrama afirmó, además, que la liga no tuvo cuenta bancaria.

El diputado facilitó las declaraciones de renta de la sociedad de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, en las que se reporta “sin operación”, y los comprobantes digitales de su recepción en la Dirección General de Ingresos.

En una pasada entrevista, Valderrama indicó que gestionó fondos para la Fepaba. “Yo, simplemente le decía [a Roberto Bob Arango, exdirector del Instituto Panameño de Deportes]: viene este torneo buenísimo para el país. ¿Por qué no le das la plata [a la Fepaba] para que lo haga?”. No obstante, Valderrama afirmó no tener participación ni conocimiento alguno del uso de los fondos.

En cuanto a la liga, aseguró que la sociedad existía por “publicidad”, pero que los cheques de Pandeportes salían a nombre de la Fepaba.