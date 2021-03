Feminismo: El hartazgo de las mujeres mexicanas lleva la protesta del 8-M hasta un blindado Palacio Nacional | 8M: Día de la Mujer

La contingencia sanitaria provocó que la protesta también tuviera un toque creativo. Durante la transmisión de la conferencia de prensa matutina de López Obrador, cientos de comentarios en YouTube y Facebook pidieron al presidente que rompa el pacto patriarcal. “El Gobierno no me cuida” o “justicia para todas” fueron algunos de los mensajes acompañados de emojis corazones violetas y verdes. Otras colectivas feministas llamaron a manifestaciones virtuales mediante audios, como el colectivo Constelación o con pancartas, como Lado B.

Los feminicidios, el acoso sexual y la candidatura de Félix Salgado Macedonio fueron los principales reclamos de las mujeres este año. Nancy Rodríguez, de 33 años, se ha sumado a la marcha feminista por primera vez ante el hartazgo de no poder salir tranquila. “Nunca falta el tipo que te acosa o te dice cosas por la calle”, dijo. Decidió protestar además porque le impactó la desaparición y muerte de la hija de una compañera de trabajo que tenía 17 años. Chantal, de 19 años, acudió a la protesta porque ha sufrido los abusos en carne propia. El hijo de la mujer que la cuidaba le realizó tocamientos cuando tenía 18 años. “Me da miedo contarle a mi madre, no sé qué pasaría con ella si se enterara”. Chantal ha venido además a la marcha a reclamar al Gobierno haber prometido brindarles seguridad y no haberlo hecho. “Nos ha dejado solas”, dice.

You May Also Like