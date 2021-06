Feliz Rita Moreno de volver a su “lugar sagrado” | Escenario

La tierra que vio nacer a la actriz Rita Moreno, hace 89 años, fue testigo ayer de la premier del documental sobre su vida, titulado Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It, en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

“El documental está lleno de mi vida”, comentó de entrada la leyenda boricua a EL VOCERO.

“Es auténtico y lleno de verdades porque me hice una promesa de que si iba a hacer un documental como este, tenía que decir lo que es, no inventarme nada. Aquí no hay nada de mentiras”, recalcó.

Acompañada por su nieto Justin, aseguró estar “divina” para el evento.

“Esto es perfecto. Me siento nerviosa probablemente porque tengo que hablar un montón de español y mi español está un poco cojito. Para mí es importante hablarlo, aunque se vea feo de vez en cuando”, dijo.

Pull Quote “Quiero que sepan que siempre lucho para mantener mi identidad, que es puertorriqueña”, afirmó en su paso por la alfombra en el Antiguo Casino de Puerto Rico, previo a la proyección en el teatro.

Por la misma desfilaron los actores Justina Machado, Isabella Gómez y Marcel Ruiz, quienes integraron la serie One Day at a Time junto a Moreno; los también histriones boricuas Ivonne Coll y Modesto Lacén; la cantante iLe, el productor de la mencionada serie, Brent Miller; la coproductora del documental, Ilia Vélez; y la directora del mismo, Mariem Pérez.

“A través de la historia de Rita Moreno estamos presentando la de muchas mujeres inmigrantes en Estados Unidos. Lo que eso significa, el prejuicio, el sacrificio y el esfuerzo para lograr tus sueños”, explicó Pérez sobre la pieza, que explora las luchas de Moreno contra el sexismo y el abuso sexual, así como su intento de suicidio y una relación tóxica con Marlon Brando.

“¡Los quiero!”, afirmó como parte de su mensaje para el público puertorriqueño. “Esto siempre ha sido para mí un lugar sagrado porque sin Puerto Rico y sin el apoyo de mi gente, de mi comunidad, no tendría todo esto”, expresó a este diario la también EGOT, como se denominan a los ganadores de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

El documental cuenta con entrevistas a Héctor Elizondo, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Lin-Manuel Miranda, Eva Longoria, Justina, Karen Olivo y Gloria Estefan, entre otros.

“Esto es muy especial para Rita porque está en su tierra, en una producción dirigida por otra puertorriqueña, y rodeada de todos los compañeros de Puerto Rico que hemos trabajado con ella en los Estados Unidos. Rita ha puesto a Puerto Rico en alto tantas veces, que los demás nos quedamos muy chiquitos al lado de ella”, destacó por su parte Coll.

A cines desde el 18 de junio

La producción se exhibirá desde el 18 de junio en salas de cine de Estados Unidos, Puerto Rico y en el resto del mundo. Moreno regresará a la pantalla grande en diciembre, en la nueva versión de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg. Además, en tres semanas filmará “una película pequeñita”, en Los Ángeles.

“La saludé y estoy emocionado porque es una leyenda, es el ejemplo vivo de lo que es una actriz puertorriqueña en su máxima expresión. Es un orgullo para Puerto Rico. Pero, sobre todo, para los actores es maravilloso contar con su presencia y celebrar su trabajo, su lucha y sacrificios en Hollywood”, indicó Lacén.

Respecto a qué les hace falta a los artistas latinos para tener el sitial merecido en la nación americana, señaló: “todavía necesitamos representación, no estamos representados. Yo no sé qué diablos hay que hacer, tenemos tanto talento y no hay avenidas. Todavía hay que luchar porque ahora la comunidad negra ha hecho algo fantástico y que bien, los admiro. Tenemos que tomar algunas lecciones de ellos. (Seguiré) luchando”.