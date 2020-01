Feliz cumpleaños, Panamá | La Prensa Panamá

Recientemente, hemos visto cómo los funcionarios de la DGI reclamaban su derecho establecido en el Decreto de Gabinete 109/1970 de recibir su bonificación anual, el cual producto de aspectos administrativos que no tenemos por qué saber y entender, no se les ha pagado. Esto causó una situación anormal, de inestabilidad funcional y de conflicto directo con el recurso más valioso que tiene esta institución: su gente.

You May Also Like