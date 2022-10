Felicidad en el trabajo

Rodearnos de gente positiva: Buscar conectarnos con gente positiva no solo es beneficioso para nuestro trabajo, sino también para nuestra vida laboral. Nos convertimos en el promedio de las personas con las que interactuamos y de las que nos rodeamos, así que si tienes un entorno negativo, presta atención y comienza a hacer pequeños cambios; relaciónate con personas que te ayuden a ver las cosas en forma positiva, eso repercutirá en tu trabajo en forma positiva también. No seas parte de los quejosos y críticos, ellos avanzarán solo en esa línea, y si quieres sentirte feliz y que cosas positivas te sucedan, eso es lo que debes elegir.

