Felices, sin interrupciones

Sé que no es fácil lidiar con el tema de la felicidad en estos tiempos tan delicados, pero resulta inexcusable hacerlo, pues no podemos darnos el lujo de desatender o descuidar el qué hacer y cómo hacer para que la felicidad vuelva a reinar más frecuentemente en nuestras vidas. Se trata de un auténtico esfuerzo y una aspiración suprema, sin pretender que, de la noche a la mañana, todo se vuelva mágico. Pido para que el entusiasmo se apropie de nuestro ser y podamos ir dejando atrás lo que estos últimos doce meses nos ha causado: estrés, dolor, preocupaciones, ansiedad y tristezas. Juntos podemos crear una sociedad más sólida si nos reponemos de esta pandemia, aprendemos la lección y damos las mejores respuestas.

Sí, 2020 nos sacudió con fuerza. Fue un año sin precedentes en el que algunos hemos sido testigos, otros han sido víctimas. Aun así, necesitamos volver a nuestras actividades y deberes, incluyendo el más olvidado: el deber de ser felices. Es una responsabilidad fundamental que debemos asumir para rescatar la felicidad, lo cual, si bien es cierto que pareciera difícil por la coyuntura del hoy, no resulta imposible. Simplemente, hay que redoblar esfuerzos y no volver a perderla de vista.

Si no sabías que hoy se celebraba este día, desde este año anótalo en tu agenda para que no lo olvides. Esta iniciativa, propuesta por la ONU, se inspiró en el reino de Bután, país que desde 1971 reemplazó su indicador de producto nacional bruto por el de felicidad nacional bruta, con el que mide mejor el nivel de bienestar de su población. Este indicador holístico evalúa nueve puntos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno.

