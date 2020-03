Fedebeis aplaza inicio del Béisbol Mayor 2020

La Junta Directiva de la FEDEBEIS, durante una reunión sostenida la mañana de este miércoles, confirmó que la inauguración del béisbol Mayor no se realizará para la fecha propuesta (12 de marzo) en el nuevo estadio Remón Cantera, en Coclé, por lo que se esperará la forma de evolución de la situación, para tomar la decisión más pertinente, salvaguardando la salud de los fanáticos y atletas. No se descarta reiniciar la temporada de béisbol Mayor a puerta cerrada.

