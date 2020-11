fechas que barajan algunos países

Las medidas de contención anunciadas afectarán a todas las instalaciones deportivas cubiertas, piscinas, museos, teatros, salas de conciertos, centros culturales, casas de la juventud, y demás locales de ocio municipales, con excepción de las bibliotecas, a las que se podrá acudir sólo para recoger o devolver libros. También se cerrarán las instalaciones deportivas al aire libre y se cancelarán las competiciones de adultos no profesionales, aunque estas medidas no afectarán a los menores de 20 años.

