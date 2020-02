Fechas clave para que el ‘apagón’ de la TDT no te deje sin canales de televisión

Así, el país se dividió en 75 áreas geográficas , en 29 de las cuales se comenzaron a emitir las nuevas frecuencias de televisión entre el pasado julio y septiembre. A partir de este martes, y hasta el 3 de marzo, los canales de televisión dejarán emitir por las antiguas frecuencias en estas zonas, donde hay 2.413 municipios. Esto supondrá que los edificios que no hayan adaptado sus antenas; o las viviendas individuales que no hayan resintonizado sus canales con el mando a distancia, dejen de ver algún canal.

