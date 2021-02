Febrero ya no es un mes tan feliz para Ingrid De Ycaza

Piensa que aunque este encierro en los días que se supone fueran “libres” no ayuda, de todos modos deja un abrazo con una sonrisa de vuelta, “y te recuerdo que a veces no está mal no estar bien”, confesó la cantante.

Y es que febrero siempre fue su mes favorito del año y ¿quién no elige su mes de cumpleaños como favorito? Para ella siendo un mes feliz, pero ya no tanto porque una de las personas más importantes de su vida partió.

You May Also Like