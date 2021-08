En la noticia titulada CCIAP exige manejo eficiente de finanzas públicas de la 1A se publicó: a unque reconocen los efectos que ha ocasionados la pandemia en el gasto, esto no es excusa para evadir medidas que propicien el gasto corriente. . Pero debía decir: aunque reconocen los efectos que ha ocasionado la pandemia en el gasto, esto no es excusa para evadir medidas que propicien el ahorro en el gasto corriente .

