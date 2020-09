En la noticia titulada ‘Ministerio Público sufre otro revés: Sala Penal no admite casación en caso Riego de Tonosí’, publicada el pasado lunes 15 de septiembre, se dijo por error, que Riccardo Francolini figuraba entre los investigados del caso. Este medio de comunicación aclara que Francolini no está vinculado a esta investigación.

