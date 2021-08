FDA planea aprobar totalmentela vacuna de Pfizer/BioNTech

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) tiene previsto dar hoy la aprobación total a la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 —transmisor de la enfermedad Covid-19— del dúo farmacéutico Pfizer/BioNTech, de acuerdo con informes del diario estadounidense The New York Times .

