FDA autoriza la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años

El Comité Asesor sobre Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA, de carácter independiente, no se reunió para votar sobre la recomendación de expandir la autorización de uso de emergencia. No obstante, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tiene previsto reunirse el miércoles para asesorar a los CDC sobre si deben recomendar la vacuna para este grupo de edad. La Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, decidirá entonces si la agencia recomienda el uso de la vacuna en el nuevo grupo.

